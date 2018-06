In aumento i ricavi della Saca, superano i 46 mln

È decisamente positivo il bilancio 2017 approvato dall’Assemblea dei soci della SACA, la cooperativa bolognese aderente a Confcooperative e leader nel settore della mobilità delle persone e delle merci.

I ricavi hanno registrato un incremento considerevole, passando da 44 ad oltre 46 milioni di euro, come pure sono aumentate le unità lavorative, da 750 a 770; risultati soddisfacenti anche per l’utile ante imposte (+6,7%) e per il patrimonio netto. In netta crescita infine gli ammortamenti in virtù dei consistenti investimenti effettuati nel 2017 dalla SACA in nuovi mezzi e nuove strutture.

Oltre ad approvare il bilancio della cooperativa, l’Assemblea ha anche confermato gli organi sociali per il triennio 2018/2020.

“Forte delle brillanti performances ottenute nel 45° esercizio grazie anche al grande impegno profuso da soci e dipendenti – dichiara il presidente Alessio Passini – SACA programma ulteriori investimenti sul piano strutturale. Dalla fine del 2018, la cooperativa metterà infatti a disposizione della filiera del trasporto nuovi magazzini per lo stoccaggio ed il deposito delle merci per una superficie complessiva pari ad 8.000 metri quadrati. Con questa operazione, del valore superiore ai 3 milioni di euro, SACA si inserisce ancora più incisivamente nel settore della logistica dove vanta un know how di oltre 15 anni”.

“Questo investimento – prosegue Passini – ci permetterà di svolgere sempre meglio la nostra mission cooperativa, offrendo agli associati uno strumento particolarmente funzionale per ricercare nuove opportunità di lavoro e per dare un servizio efficiente al territorio. I nuovi magazzini saranno destinati alle merci di privati e aziende e garantiranno ulteriore valore aggiunto alla cooperativa. La posizione strategica dell’impianto ci permetterà inoltre di essere estremamente competitivi anche nelle consegne indirizzate al centro storico”.

“Si dimostra quindi sempre più ampia e articolata ed in grado di rispondere al meglio alle esigenze degli associati e della clientela l’attività della SACA – sottolinea il presidente – che con le sue 80 vetture di noleggio con conducente attive in tutta l’Emilia, i suoi 70 furgoni per il trasporto merci di tutte le dimensioni e i suoi 200 pullman turistici di ogni capienza offre una gamma estremamente flessibile di servizi di alto livello. Nel trasporto pubblico locale si conferma un operatore affidabile con un occhio particolare all’ambiente e alla sicurezza”.

“Continua inoltre lo sviluppo delle nostre linee specializzate – sostiene Alessio Passini – che da quest’anno offrono anche il collegamento da Reggio Emilia a Bologna Aeroporto, uno dei più importanti hub italiani, con tempi di percorrenza inferiori a un’ora con mezzi moderni dotati di ogni comfort”.

Esprimendo soddisfazione per i risultati dell’ultimo triennio, che hanno visto la cooperativa aumentare ulteriormente la propria solidità e sviluppare nuovi, interessanti, progetti, il presidente Passini ritiene “importante non fermarsi, ma continuare a seguire nuovi obiettivi rafforzandosi costantemente per essere sempre più competitivi in un mercato di grandi players, andando avanti con determinazione verso traguardi sempre più ambiziosi”.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet