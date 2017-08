“In 20 anni perso il 43% dei frutteti”

In poco più di venti anni, dal 1994 ad oggi, la superficie dedicata alle colture arboree, ossia

ai frutteti, in Emilia-Romagna si è quasi dimezzata passando da 99.438 a 57.559 ettari, il 43% in meno, nonostante sia migliorata la produttività per ettaro. E’ quanto emerge da una analisi condotta dalla Confagricoltura regionale. In particolare – si legge in una nota dell’associazione – la superficie coltivata a pesche è crollata da 20.988 a 6.106 ettari e quella a nettarine da 17.728 a 8.563; la pericoltura ha cancellato quasi 10.000 ettari di impianti ridimensionando le sue coltivazioni da 30.715 a 20.095 ettari e la melicoltura si è ridotta addirittura da 11.733 a 4.821. “Si parla tanto di politiche ambientali, rimboschimento e realizzazione di aree verdi per ridurre l’emissione in atmosfera di gas clima alteranti e contrastare il cambiamento climatico – osserva il presidente di Confagricoltura Emilia-Romagna, Gianni Tosi – poi, però, questi bei propositi sembrano svanire quando il disastro diventa doppio e si assiste alla scomparsa di un comparto strategico per l’economia regionale”. Il tavolo ortofrutticolo nazionale convocato a settembre dal Mipaaf, puntualizza il numero uno della Confagricoltura Emilia-Romagna, “è un primo passo, ma agli incontri devono poter partecipare anche le rappresentanze agricole cioè tutti i produttori, non solo quelli organizzati in strutture”. Guardando ai costi di produzione per la frutta, viene sottolineato dalla, quest’anno sono lievitati soprattutto per l’aggravio derivante dal consumo di energia elettrica.

