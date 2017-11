Imprese: una dimensione media di 3,7 addetti

Confermata la dimensione micro delle aziende italiane: le imprese attive nell’industria e nei servizi di mercato sono 4,2 milioni, occupano 15,7 milioni di addetti, di cui 10,9 milioni dipendenti ed hanno una dimensione media di 3,7 addetti. Questi alcuni dati che emergono da una fotografia dell’Istat sulle imprese italiane nel 2015. Il 5,1% delle imprese è poi organizzato in strutture di gruppo e occupa circa un terzo degli addetti. Sono infatti 214.711 le imprese organizzate in gruppi, occupano 5,3 milioni di addetti, di cui 5,2 milioni dipendenti, con una dimensione media di 24,8 addetti. Per il secondo anno consecutivo cresce il valore aggiunto nell’industria e nei servizi di mercato (+4%), in accelerazione rispetto al +1,5% del 2014 grazie alla maggiore crescita del fatturato (+1,2%) rispetto ai costi intermedi (+0,6%), evidenzia il rapporto, sottolineando che anche gli investimenti sono in espansione ma l’incremento è più contenuto (+2,7% dopo il +7,3% nel 2014 sul 2013).

