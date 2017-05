Da impiegate a imprenditrici, la storia

Hanno deciso di diventare imprenditrici dopo anni di lavoro insieme alle dipendenze di una multinazionale, mettendo a frutto le competenze acquisite e le affinità sviluppate in ufficio: da oltre due anni Laura, Alice e Tania hanno dato vita a Service Call, società di servizi di Campogalliano che vanta tra i principali clienti la stessa multinazionale dove le neo-imprenditrici avevano il posto fisso.

L’azienda fornisce servizi gestionali, logistici e post-vendita, diventando partner delle imprese clienti

Il grande passo, dal posto fisso al mettersi in proprio non è stato semplice

