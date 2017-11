Immergas tocca i 6 milioni di caldaie vendute

Nel 2018 Immergas vedrà salire la produzione fino a 335.000 caldaie. È un incremento sensibile rispetto al trend consolidato da alcuni anni e coincide con un nuovo record: superare i 6 milioni di caldaie prodotte, di cui oltre un terzo nel segmento dei generatori di calore ad alta efficienza, vendute con i marchi Immergas e Alpha Heating Innovation.

Un risultato atteso visto che già a fine 2017 le caldaie vendute nel mondo da Immergas saranno 6 milioni.

Erano 5 milioni il 2 dicembre 2013 (nel 2002 i primi 2 milioni di caldaie, nel 2006 i 3 milioni, nel 2009 i 4 milioni) e questo dato segna un importante sviluppo anche rispetto ai 4.800.000 di caldaie attive nel mondo, che era il dato registrato nel momento del 50° dalla fondazione (nel 2014).

«È un risultato reso possibile anche grazie alla dedizione delle persone che ogni giorno da 53 anni spingono avanti Immergas – commenta Alfredo Amadei – alla fine del 2016 la forza lavoro complessiva è arrivata a quota 1.000 e 600 sono in Italia, nella sede di Brescello dove la progressiva introduzione di nuovi processi automatizzati, nell’ottica imposta da Industry 4.0, ha già portato ad un innalzamento della qualità e della sicurezza sul lavoro. Lo sviluppo della fabbrica digitale, nella visione 4.0 di Immergas, è strettamente collegato con lo sviluppo delle persone che rimangono l’asset centrale e il patrimonio più rilevante per costruire il nostro futuro e rimanere un campione nazionale leader in Italia, da molti anni, nel segmento delle caldaie tradizionali e in quello a condensazione».

Anche nei prossimi anni il flusso degli investimenti mirati a mantenere alta la competitività rimarrà costante, intorno ai 3 milioni di euro l’anno e saranno concentrati al 90% in Italia.