Ima, semestrale a +14,4% di ricavi

Il Consiglio di Amministrazione di IMA S.p.A., leader mondiale nella produzione di macchine automatiche, si è riunito oggi sotto la presidenza di Alberto Vacchi e ha approvato i risultati del Gruppo al 30 giugno 2017.

Il Gruppo IMA ha chiuso il primo semestre 2017 con ricavi consolidati pari a 654,6 milioni di euro, evidenziando una crescita del 14,4% rispetto ai 572,2 milioni al 30 giugno 2016.

In crescita anche il margine operativo lordo (EBITDA) ante oneri non ricorrenti salito a 89,9 milioni di euro (66,4 milioni al 30 giugno 2016), il margine operativo lordo (EBITDA) a 82,2 milioni di euro (62,7 milioni al 30 giugno 2016), l’utile operativo (EBIT) a 62,7 milioni di euro (44,8 milioni al 30 giugno 2016). L’utile prima delle imposte è risultato pari a 57,1 milioni di euro (59,6 milioni al 30 giugno 2016) e l’utile del periodo a 38,1 milioni di euro (41,7 milioni al 30 giugno 2016). I risultati al 30 giugno 2016 avevano beneficiato del provento finanziario derivante dall’esercizio anticipato dell’opzione Put & Call relativa al residuo 20% del business Dairy & Food.

Il portafoglio ordini consolidato ha raggiunto gli 880,1 milioni di euro, evidenziando un incremento del 9,7% rispetto agli 802,4 milioni al 30 giugno 2016, grazie alla finalizzazione di numerose trattative nelle varie linee di business del Gruppo.

Nel primo semestre 2017 gli ordini acquisiti ammontano a 764,4 milioni di euro, in aumento del 15,5% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

Il Gruppo IMA chiude il primo semestre 2017 con buoni risultati in tutte le aree di business, grazie al positivo andamento delle vendite di macchine automatiche verso i settori di riferimento.

L’indebitamento finanziario netto del Gruppo IMA al 30 giugno 2017 è risultato pari a 221,8 milioni di euro (188,9 milioni al 30 giugno 2016) al netto dell’esborso per acquisizioni pari a circa 26 milioni di euro.

La crescita del portafoglio ordini consolidato al 30 giugno 2017 e il buon andamento degli ordinativi, confermato anche nel mese di luglio, ci consentono di prevedere un esercizio in ulteriore crescita rispetto all’anno precedente. Se le condizioni attuali troveranno conferma nei prossimi mesi, il Gruppo IMA stima ricavi superiori a 1,4 miliardi di euro e un margine operativo lordo (EBITDA) superiore al precedente target di 205 milioni di euro.

Nel commentare l’andamento del Gruppo al 30 giugno 2017, Alberto Vacchi, Presidente e Amministratore Delegato di IMA, ha dichiarato: “I risultati del primo semestre evidenziano una crescita dei ricavi, dei margini e dell’utile operativo. La buona acquisizione ordini, unitamente a numerose trattative in fase di finalizzazione in tutte le aree di business, ci permette di guardare con fiducia all’andamento del Gruppo nei prossimi mesi. Le società IMA MAI e Mapster rafforzano l’offerta di IMA nei settori tea, coffee and beverage, mentre la recente acquisizione di Eurosicma consente di ampliare la presenza del Gruppo nel settore del confezionamento in flowpack e fold per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica. Con queste operazioni, IMA continua il percorso di valorizzazione di marchi leader di mercato, con buone prospettive di crescita. Oltre al rafforzamento delle nostre posizioni nelle principali aree di sviluppo del mondo – ha concluso il Presidente – continueremo ad investire nella ricerca e innovazione, che è alla base del forte posizionamento competitivo del Gruppo, con una focalizzazione sul programma IMA Digital.”