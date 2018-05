Ima, perfezionato acquisto Tmc

Perfezionato da Ima, produttrice di macchine automatiche per il confezionamento quotata a Piazza Affari, il ‘closing’ per l’acquisto dell’82,5% delle azioni di Tmc-Tissue Machinery Company, azienda di Castel Guelfo, nel Bolognese, attiva nel campo dei macchinari per il confezionamento dei rotoli casa e rotoli di carta igienica, e di prodotti per la cura della persona. L’operazione – annunciata lo scorso 23 aprile – vede un intervento finanziario di Ima pari a circa 58,5 milioni di euro, interamente versati al closing e la sottoscrizione, da parte della stessa Ima di contratti di opzione Put & Call sul restante 17,5%, da esercitarsi entro il mese di aprile 2023. Il gruppo Tmc con le sue controllate- spiega una nota – presenta una posizione finanziaria netta negativa pari a circa 14 milioni di euro e prevede per l’esercizio 2018 un fatturato di circa 80 milioni di euro e un margine operativo lordo di oltre 10 milioni di euro.

