Ima, dividendo a 1,70

L’Assemblea degli Azionisti di IMA S.p.A., leader mondiale nella produzione di macchine automatiche, riunitosi oggi sotto la presidenza di Alberto Vacchi ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2017. L’Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 1,70 euro per azione, in aumento rispetto all’anno precedente (dividendo di 1,60 euro per azione deliberato dall’Assemblea del 21 aprile 2017), da mettersi in pagamento a partire dal 23 maggio 2018 (stacco cedola n. 25 in data 21 maggio 2018), destinando il residuo alla riserva straordinaria. La legittimazione, ai sensi dell’articolo 83-terdecies del TUF, al pagamento del dividendo sarà determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell’intermediario di cui all’articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 22 maggio 2018 (cosiddetta “record date”). Gli Azionisti potranno riscuotere il dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile, esclusivamente presso i rispettivi intermediari.

Il Gruppo IMA ha chiuso il 2017 con ricavi netti pari a 1.444,7 milioni di euro, evidenziando una crescita del 10,2% rispetto a 1.310,8 milioni al 31 dicembre 2016. La quota export è stata superiore all’88%, con una crescita in tutte le aree del mondo, in particolare nei paesi europei, America del Nord e negli altri paesi extraeuropei.

In sensibile crescita il margine operativo lordo (EBITDA) ante oneri non ricorrenti salito a 220,5 milioni di euro (+19,1% rispetto ai 185,1 milioni al 31 dicembre 2016), il margine operativo lordo (EBITDA) che ha raggiunto i 207,3 milioni di euro (+15,7% rispetto ai 179,2 milioni al 31 dicembre 2016) e l’utile operativo (EBIT) salito a 165,2 milioni di euro (+16,9% rispetto ai 141,3 milioni nel 2016). L’utile dell’esercizio è risultato pari a 99,4 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i 101,4 milioni nel 2016, mentre l’utile del Gruppo è risultato pari a 85,6 milioni di euro (93,5 milioni nel 2016). L’esercizio 2016 ha beneficiato di un provento finanziario straordinario. Al netto dello stesso l’utile del Gruppo dell’esercizio 2017 sarebbe superiore di oltre 10 milioni di euro rispetto a quello dell’anno precedente.

Il portafoglio ordini consolidato al 31 dicembre 2017 ha raggiunto gli 866,8 milioni di euro (+13,1% rispetto ai 766,2 milioni al 31 dicembre 2016).

Il Gruppo IMA chiude l’esercizio 2017 con risultati in crescita rispetto all’anno precedente, grazie al positivo andamento delle vendite di macchine automatiche e linee complete verso i settori di riferimento.

L’indebitamento finanziario netto del Gruppo IMA al 31 dicembre 2017 è risultato in forte diminuzione a 50,1 milioni di euro (99,9 milioni al 31 dicembre 2016). Il dato include l’esborso complessivo di 47,6 milioni di euro per l’acquisizione di IMA MAI, Mapster, Eurosicma, saldo prezzo Medtech e per l’acquisizione della minoranza di Atop. L’indebitamento finanziario netto riflette l’incasso di circa 102,5 milioni di euro derivante dalla quotazione della controllata GIMA TT S.p.A. in data 2 ottobre 2017.

Previsioni del Gruppo IMA per l’esercizio 2018

L’elevata consistenza del portafoglio ordini al 31 dicembre 2017 e il buon andamento degli ordinativi nei primi tre mesi dell’anno in corso, ci consentono di prevedere un esercizio in ulteriore crescita rispetto all’anno precedente.

Per l’esercizio 2018, se le condizioni attuali troveranno conferma nei prossimi mesi, il Gruppo IMA stima ricavi a circa 1,55 miliardi di euro e un margine operativo lordo (EBITDA) a circa 250 milioni di euro.

Nel commentare i risultati del Gruppo al 31 dicembre 2017, Alberto Vacchi, Presidente e Amministratore Delegato di IMA, ha dichiarato: “Si chiude un altro esercizio in crescita per il Gruppo che ha raggiunto risultati positivi nelle varie aree di business, rafforzando la leadership di mercato. Il buon andamento del portafoglio ordini del Gruppo e il trend positivo dei primi tre mesi con un’acquisizione ordini superiore rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, ci consente di guardare con fiducia al 2018. Uno dei nostri obiettivi per il prossimo futuro – ha continuato il Presidente di IMA – è la creazione di un polo internazionale nel settore Tissue e Personal Care, a seguito del recente accordo per l’acquisto dell’82,5% delle azioni della società TMC. La costante e significativa generazione di cassa, che ha permesso una sensibile riduzione dell’indebitamento a fine 2017 – ha concluso il Presidente di IMA – ci ha indotto a premiare gli Azionisti con un dividendo in crescita rispetto all’anno precedente”.

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie fino al massimo consentito dalla legge. Il prezzo di acquisto proposto è pari alla media del titolo nei cinque giorni precedenti (+/-10%), mentre quello di vendita sarà almeno pari alla media dei valori di acquisto. Alla data odierna IMA possiede 5.500 azioni proprie.

L’Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione di IMA S.p.A. che resterà in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, determinando in 14, di cui 4 indipendenti, il numero dei componenti.