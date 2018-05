Ima acquista il 70% dell’azienda comasca Ciemme

Ima, azienda bolognese attiva nel packaging diretta da Alberto Vacchi, ha acquistato il 70% della

Ciemme srl, di proprietà della famiglia Brenna. Si tratta di una piccola società che ha sede ad Albavilla (Como) e produce macchine automatiche per il fine linea e i sistemi automatici di

incartonamento. La Ciemme prevede per il 2018 un fatturato di circa 12

milioni. Il costo dell’operazione è di 14 milioni, da versarsi

al closing di giugno 2018 e prevede l’opzione per il restante

30%, entro il 2023.

