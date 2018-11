Il Roadshow di B Heroes ha fatto tappa a Bologna

30 startup hanno sfilato oggi, lunedì 12 novembre, a partire dalle ore 9.45, presso la Fondazione Golinelli di Bologna, in occasione del roadshow di presentazione della seconda edizione di B Heroes, il percorso di accelerazione rivolto ad aziende ad alto contenuto di innovazione con sede operativa in Italia ideato da lm Foundation – fondazione nata dalla volontà di Fabio Cannavale con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile – con il supporto di Intesa Sanpaolo.

Nel corso della giornata le startup preselezionate da B Heroes hanno incontrato un team composto da imprenditori, manager d’azienda, business angel ed esperti dell’Innovation Center di Intesa Sanpaolo, specializzati nella selezione di startup da supportare nel percorso di crescita. A supporto di Boost Heroes nella selezione delle startup ad impatto sociale ci sono stati i selezionatori di Endeavor Italia, l’associazione no-profit che ha l’obiettivo di promuovere la crescita economica di lungo periodo attraverso la selezione, il mentoring e l’accelerazione degli imprenditori ad alto potenziale. In apertura, l’intervento di Antonio Danieli, direttore generale di Fondazione Golinelli, che ha illustrato le più recenti attività della Fondazione sul tema dell’innovazione.

Come in ogni tappa, le startup hanno presentato il proprio business ai selezionatori, prima con un pitch pubblico e poi in modalità one-to-one. Con l’obiettivo di individuare le migliori capacità imprenditoriali e valorizzare le migliori competenze, i selezionatori hanno valutato le aziende esprimendo un loro giudizio in una scala da 1 a 5, con particolare focus rivolto al team, al progetto, all’impatto sociale e alla scalabilità.

Le prime nove tappe del roadshow si sono tenute rispettivamente a Milano, presso Cariplo Factory, l’hub di open innovation, CSR e talent management creato da Fondazione Cariplo; a Rimini, presso il TTG Travel Experience; a Venezia, presso gli Spazi Espositivi dell’Università Ca’ Foscari; a Torino, con una due giorni presso l’Innovation Center di Intesa Sanpaolo; a Como, presso il ComoNExT di Lomazzo; a Bari, presso l’Impact Hub; a Roma presso l’Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs; e da ultimo a Firenze, presso la Nana Bianca. I 15 eventi territoriali, nel corso dei quali verranno svolte le prime selezioni delle startup candidate, si protrarranno fino al 23 novembre, coprendo il territorio nazionale. Le imprese selezionate potranno accedere ad un percorso di formazione, coaching ed accelerazione durante il quale verranno effettuate eliminazioni che porteranno all’individuazione dei migliori partecipanti. Come la passata edizione, B Heroes sarà raccontato attraverso un format televisivo che si concluderà con la proclamazione dell’impresa vincitrice, la cui idea imprenditoriale potrà essere supportata da un investimento minimo di € 500.000.

