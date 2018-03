Il packaging italiano protagonista a Propak Vietnam

Fa tappa in Vietnam il programma promozionale di Ucima, l’Unione dei Costruttori Italiani di Macchine Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio, con il supporto finanziario e operativo di ICE-Agenzia. Parte infatti domani a Ho Chi Minh, presso il Saigon Exhibition & Convention Center, Propak Vietnam, che accoglierà la più vasta e internazionale gamma di tecnologie e soluzioni integrate per tutti i segmenti dell’industria del confezionamento. Prenderanno parte a Propak Vietnam: Agriflex, Arol, Bertolaso, CFT, Concetti, Dega, Imeta, Pietri Biasi, Melegari Manghi, OMS, PE Labellers, Pfm, Promec, Tropical Food Machinery, Water System. Nel corso dei prossimi mesi la collettiva toccherà i principali appuntamenti fieristici internazionali. Dopo il Vietnam, si volerà in Algeria per Djazagro (9-12 aprile 2018), il salone professionale dell’industria agroalimentare, ad Algeri.

