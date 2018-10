Il Made in Italy punta al Vietnam con EuroSphere

Il Consorzio Europe Vietnam Business Network (EVBN), rete che punta a incrementare l’export

e gli investimenti nell’Ue verso il Vietnam, a cui partecipano come partner Unioncamere Emilia-Romagna (unico per l’Italia) e la Camera di Commercio italiana in Vietnam, promuove e organizza EuroSphere 2019, esposizione dello stile di vita europeo, a Ho Chi Min dal 24 al 26 maggio 2019. La mostra spazierà tra un’ampia gamma di settori: eccellenze gastronomiche, vini e distillati, accessori e moda, profumeria e cosmetici, arredamento e design d’interni e, soprattutto, lo stile di vita europeo. Da diversi anni, sottolinea Unioncamere E-R, è crescente

l’attenzione del sistema economico emiliano-romagnolo verso il Vietnam, porta d’accesso al mercato del Sud Est asiatico, con 620 milioni di consumatori e una crescita economica di circa il

7% l’anno. Un supporto alle imprese regionali è fornito dal Desk Emilia-Romagna/Vietnam da alcuni anni attivo grazie ad un’intesa con l’Agenzia di Sviluppo Becamex IDC.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet