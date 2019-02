Il Gruppo Pini investe in Ferrarini

Il Gruppo Pini, tra i leader a livello europeo nel mondo della macellazione suina e uno dei principali player europei nella produzione di bresaole, fatturato superiore al miliardo e 600 milioni di euro, investe nel capitale di Ferrarini spa.

L’accordo tra Ferrarini e il Gruppo Pini – è spiegato – garantirà continuità occupazionale e avvierà un progetto di filiera per affrontare i mercati globali, consentendo alla Ferrarini di poter crescere. Per contro il Gruppo Pini avrà la possibilità, attraverso la struttura commerciale internazionale di Ferrarini, di allargare la distribuzione della Bresaola nei principali mercati mondiali.

L’operazione avverrà attraverso l’apporto di nuove risorse finanziarie nell’ambito di un concordato con continuità aziendale diretta che verrà presentato all’autorità giudiziaria competente nel corso dei prossimi giorni. L’azienda non verrà pertanto trasferita e rimarranno in essere i rapporti con i dipendenti attualmente in essere.

