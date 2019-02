Il gigante della moda Trussardi cambia proprietà

Per l’azienda Trs Evolution di Cognento si aprono scenari pieni di incognite dopo che il fondo italiano QuattroR Sgr, specializzato nel rilancio di aziende in temporanea crisi, ha acquistato con una partecipazione del 60% il marchio di alta moda Trussardi che controlla Trs.

L’azienda di Cognento si occupa della distribuzione di accessori di alta gamma e per anni è stata un importante punto di riferimento per il gruppo Trussardi, ma dal 2015 ad oggi i dipendenti sono passati da 130 a soli 40.

Ora con il cambio di proprietà la Cisl auspica un rilancio del marchio e dell’occupazione.

Il sindacalista Femca Cisl Massimo Occhi ricorda che con fatica a dicembre si era raggiunto un accordo per il mantenimento a Cognento di alcune attività e lavoro per 25/30 lavoratori. Mentre per un’altra ventina di persone era stato proposto il trasferimento alla sede madre di Milano.

Ora resta da capire quali saranno le politiche del fondo QuattroR che ha già in portafoglio altre aziende nel nostro territorio tra cui il Gruppo Ceramiche Richetti.

