Il Console americano in visita a Tecnoform

Il Console, accompagnato da Michele Comelli, Political-economic specialist e Roeland Slagter, Area Internazionalizzazione di Confindustria Emilia, è stato accolto dal CEO Renzo Kerkoc, dal consigliere Andrea Kerkoc e dai Manager dell’area Operations e Sales, i quali hanno illustrato l’ottimo contributo fornito dall’Azienda nel settore della fornitura di mobili e componenti per le industrie costruttrici di Veicoli Ricreazionali, Yachts e Luxury Home, presente sul mercato da oltre 50 anni.

Nel corso degli ultimi 3 anni Tecnoform ha registrato una crescita del suo volume d’affari pari al 50%, distribuito sulle 3 business unit di riferimento.

Nel corso del colloquio, si è ribadita l’intenzione di consolidare ulteriormente i rapporti commerciali con gli USA e di proseguire con gli investimenti che possono accrescere la capacità produttiva di Tecnoform anticipando le future richieste delle industrie statunitensi committenti.

“La visita istituzionale del Console ha rappresentato per Tecnoform un’opportunità preziosa” – afferma il CEO, Ing. Renzo Kerkoc – “la nostra realtà, unica in Emilia-Romagna visitata, si pone come occasione di sviluppo dei rapporti con il Consolato e di consolidamento del rapporto con Confindustria Emilia nel prosieguo dei progetti di internazionalizzazione. Tecnoform guarda con interesse all’operato dinamico del Console e si pone come soggetto interessato ad approfondire conoscenze ed opportunità, valorizzando le esperienze già fatte da altre realtà confindustriali sul territorio americano”.

