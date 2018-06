IL CdA di Igd conferma Elio Gasperoni Presidente

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di IGD, nominato per gli esercizi 2018 – 2020, ha confermato Elio Gasperoni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Claudio Albertini quale Amministratore Delegato. Inoltre, è stato nominato quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere Rossella Saoncella. Il Consiglio ha confermato l’assetto dei poteri preesistente, riconoscendo al Presidente Elio Gasperoni e all’Amministratore Delegato Claudio Albertini deleghe analoghe a quelle già conferite agli stessi nel precedente mandato. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni del D.Lgs. 58/98, del Regolamento Consob Mercati e del Codice di Autodisciplina in capo agli amministratori indipendenti Sergio Lugaresi, Luca Dondi Dall’Orologio, Rossella Saoncella, Elisabetta Gualandri, Livia Salvini, Eric Jean Veron e Timothy Santini. Nell’effettuare la propria valutazione sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha adottato i criteri di valutazione indicati nel medesimo Codice. Il Collegio Sindacale, a tal riguardo, ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l’indipendenza dei propri membri. Il Collegio Sindacale ha, altresì, verificato il rispetto dei requisiti di indipendenza in capo ai propri membri, confermando l’esito positivo di tali verifiche. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto alla nomina del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. In particolare, sono stati nominati quali membri (i) del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, i Consiglieri Rossella Saoncella (con funzioni di Presidente), Livia Salvini e Timothy Santini; (ii) del Comitato per il Controllo e Rischi, i Consiglieri Elisabetta Gualandri (con funzioni di Presidente), Luca Dondi Dall’Orologio e Sergio Lugaresi; (iii) del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, i Consiglieri Luca Dondi Dall’Orologio, Livia Salvini e Eric Jean Veron. Il Presidente Elio Gasperoni è stato confermato quale Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a nominare, come previsto dal Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231 dell’8 giugno 2001, il nuovo Organismo di Vigilanza, che resterà in carica fino al termine del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione. Di tale organismo sono stati chiamati a far parte Gilberto Coffari (con funzioni di Presidente), Alessandra De Martino e Paolo Maestri.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet