Il bilancio di Legacoop Estense

La cooperazione porta lontano, sostiene Legacoop estense e a confermarlo sono i dati del rapporto annuale sulle associate: 215 cooperative, tra Modena e Ferrara, che producono e distribuiscono ricchezza per 6,2 miliardi di euro grazie a 500mila soci e 30mila occupati. Nelle cooperative aderenti gli occupati sono aumentati del 5,8% e i contratti di lavoro sono per l’84% a tempo indeterminato, 10 punti in più rispetto alla media nazionale. Ben radicati i valori dello scambio mutualistico dato che quasi la metà dei cittadini di Modena e Ferrara è socio di una cooperativa.

Gli associati mostrano però alcune preoccupazione per il futuro.

E Legacoop torna a chiedere con forza maggior vigilanza per contrastare le false cooperative.

