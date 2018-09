Il 5 e 6 settembre torna Farete

Apre le porte la settima edizione di Farete, mercoledì 5 e giovedì 6 settembre, che si estenderà per la prima volta a un terzo padiglione, il 16, in aggiunta ai tradizionali padiglioni 15 e 18 di BolognaFiere. Ad inaugurare ufficialmente la manifestazione sarà l’Assemblea pubblica di Confindustria Emilia, mercoledì 5 settembre alle ore 10.00, alla presenza di tutte le autorità e istituzioni di Bologna, Modena e Ferrara. Dopo la relazione del presidente di Confindustria Emilia Alberto Vacchi, salirà sul palco l’economista Daniel Gros, direttore del Centre for European Policy Studies (CEPS) di Bruxelles, con un intervento sul tema “Le sfide e le incognite dell’Europa”. I lavori dell’Assemblea saranno conclusi dal presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Anche quest’anno l’Assemblea sarà trasmessa live sulla pagina Facebook ufficiale di Confindustria Emilia www.facebook.com/ConfindustriaEmilia/. Dalle ore 14.00 si alza ufficialmente il sipario sul contenitore di Farete, con un palinsesto ricco di eventi e iniziative.

I numeri di questa edizione 2018:

30mila metri quadrati di stand;

800 aziende coinvolte;

oltre 90 workshop tematici in programma;

112 operatori internazionali provenienti da 31 Paesi per incontrare le nostre aziende (Afghanistan, Albania, Algeria, Armenia, Brasile, Cambogia, Cina, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Francia, Germania, Giordania, Indonesia, Iran, Irlanda, Kuwait, Macedonia, Myanmar, Norvegia, Oman, Pakistan, Polonia, Regno Unito, Serbia, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Thailandia, Tunisia e Turchia) per un totale di oltre 1.150 appuntamenti b2b già fissati.

Si replica anche quest’anno la contaminazione giovani e imprese con un duplice spazio: l’Area Farete Scuola, che accoglierà i numerosi progetti rivolti al mondo della scuola e della formazione attraverso i quali Confindustria Emilia mira a rafforzare i percorsi di istruzione in ambito tecnologico valorizzando la cultura tecnica e d’impresa. i Case Cube di aziende, enti, scuole e realtà pronte a confrontarsi sui temi del lavoro e dell’orientamento all’interno della Teen Parade di Radioimmaginaria, la prima radio gestita interamente da adolescenti (11-17 anni) in tutta Italia e all’estero con 46 antenne che trasmettono in 5 lingue diverse. Ospiti dell’evento, tra gli altri, il divulgatore informatico Salvatore Aranzulla, il giornalista di guerra Fausto Biloslavo, il professore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Roberto Grandi, lo scrittore, giornalista e attivista Iacopo Melio, il Sottosegretario di Stato per la famiglia e le disabilità Vincenzo Zoccano e l’Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi. Alle 20.30 poi spazio alla musica con un grande show: sul palco saliranno prima per un’esibizione speciale in acustico Lo Stato Sociale e Luca Carboni, a seguire poi il concerto del rapper Tedua. Presenta il conduttore radiofonico e televisivo Rudy Zerbi. Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito di Radioimmaginaria, radioimmaginaria.it. Giovedì 6 settembre alle ore 16.00, a consuntivo del progetto lanciato dal presidente Vacchi a Farete 2017 il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia Marco Arletti concluderà la due giorni con la presentazione del 1° Impact Assessment Report delle aziende di Confindustria Emilia, organizzando un momento di discussione dal titolo: “L’impronta delle imprese”. Carlo Luison, Partner Sustainable Innovation di BDO Italia, illustrerà il report che verrà commentato da Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, Simone Colombarini, amministratore unico di Vetroresina, Paolo Giacomin, direttore di QN Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino, e Horacio Pagani, chief designer di Pagani Automobili. Modera l’incontro Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore di strategia e imprenditorialità alla SDA Bocconi School of Management. I saluti finali e la chiusura di Farete saranno affidati al presidente di Confindustria Emilia Alberto Vacchi.