Igd, primo trimestre a +17,5%

Igd, società quotata in Borsa attiva nella proprietà e gestione di centri commerciali della grande distribuzione organizzata, chiude il primo trimestre dell’anno con una crescita del risultato netto ricorrente a 18,3 milioni di euro (+17,5%), ricavi da attività locativa a 35,6 milioni (+5,2%), e un utile netto del gruppo a 16,7 milioni (+16,7%). “Il trimestre presenta risultati operativi e finanziari eccellenti. Infatti il funds from operations (ffo) è in crescita del 17,5% ed è sostanzialmente allineato alla guidance per il 2018, +18/20%”, nonostante gli effetti positivi dell’acquisizione del portafoglio composto da 4 gallerie commerciali e un retail park da Eurocommercial Properties non siano ancora presenti, dato che il closing è avvenuto il 18 aprile, e la chiusura formale dell’aumento di capitale il 23 aprile, ha spiegato l’ad Claudio Albertini. “La guidance sull’Ffo sarà aggiornata in sede di approvazione dei risultati del primo semestre”. Intanto, Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA comunica che il Tiburtino Shopping Centre di Roma ha ottenuto la certificazione ambientale BREEAM In-Use, uno degli standard internazionali più importanti e riconosciuti per la sostenibilità ambientale degli edifici che segna un ulteriore passo in avanti nel percorso orientato alla responsabilità socio-ambientale di IGD.

