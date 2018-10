Ifin Holding fa acquisti

Ifin Holding srl, che fa capo all’industriale reggiano Fernando Spallanzani, alla guida del gruppo industriale attivo nei settori siderurgico, agroalimentare, immobiliare e finanziario – ricavi consolidati superiori a 400 milioni – ha rilevato il 60% delle quote di 24Investment srl, holding di partecipazioni guidata dall’imprenditore Rino Moscariello, focalizzata nella gestione e nello sviluppo di reti distributrici di prodotti finanziari ed assicurativi. Lo riferisce una nota dove si spiega che 24investment detiene il 98% di 24Finance Mediazione Creditizia spa, società di mediazione creditizia con un intermediato complessivo di circa 200 milioni, che conta oltre 160 professionisti in tutta Italia, con sedi principali a Milano, Roma e Napoli; il 90% di BlueBroker srl, società di brokeraggio assicurativo specializzata nell’intermediazione di soluzioni legate al mondo del credito; il 49% di 24max spa, nata a luglio, dall’unione di due big player del Real Estate e dell’intermediazione finanziaria come il gruppo immobiliare RE/MAX Italia e 24 Finance Mediazione Creditizia, con l’obiettivo di diventare leader di mercato intermediando a regime, attraverso una rete altamente specializzata, mutui per oltre 550 milioni l’anno.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet