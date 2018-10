Ieg presenta TTG travel experience

Sarà il Ministro del Turismo Gian Marco Centinaio ad aprire ufficialmente alla fiera di Rimini le manifestazioni che Italian Exhibition Group da mercoledì 10 a venerdì 12 ottobre dedica all’industria turistica: TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style. Il Ministro Centinaio interverrà alle 14.30 alla Innovation Arena in Hall Sud insieme al Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, al Sindaco di Rimini e Presidente di Destinazione Romagna Andrea Gnassi e al Presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni.

Nelle tre giornate Italian Exhibition Group proporrà ai buyers internazionali la grande offerta di TTG Travel Experience con una panoramica completa della Destinazione Italia e un programma di incontri (oltre 200 eventi) che coinvolge i leader del ‘sapere turistico’ a livello internazionale dai quali si evinceranno gli scenari futuri. In fiera anche l’area The World, con le principali destinazioni internazionali e Global Village, dove si concentra l’offerta dei tour operator e delle imprese di prodotti e servizi per il turismo. Da segnalare, fra le destinazioni rappresentate, i debutti in fiera del Kazakhstan, di Andorra, Principato di Monaco e Nepal, mentre il Messico è il Country Partner 2018.

Fra i protagonisti della prossima edizione di TTG Travel Experience, SIA Hospitaly Design e Sun Beach&Outdoor Style personalità di spicco del mondo del business turistico a livello internazionale come Gilbert Triganò, protagonista del fenomeno Club Med e promotore della formula Mama Shelter con l’archistar Philippe Stark che ha incorporato il brand Accor. E poi Larry Mogelonsky, tra i “25 Top Extraordinary Minds” nel settore dell’ospitalità a livello mondiale, che aprirà il programma dell’Arena Management&Wellness illustrando i futuri scenari del marketing alberghiero.

Arriva dagli States Anthony Melchiorri, inventore del format TV Hotel Impossibile, molto popolare negli Usa, sorta di Hell’s Kitchen che risolleva le sorti di hotel minacciati dalla pessima brand reputation: interverrà all’incontro iniziale Hacking AirbnB.

Ospiti di Italian Exibition Group saranno inoltre i top manager a capo dei ‘giganti’ della prenotazione on line e del marketing turistico nel mondo: Andrea Ghizzoni, Director Europe Tencent International Business Group del colosso cinese WeChat, mercoledì 10 ottobre nella Innovation Arena interverrà sui colossi asiatici che sempre più stanno conquistando fette di mercato in Europa (Chi ha paura delle tigri asiatiche? Il titolo dell’incontro). Furio Gianforme, Travel Industry Head di Google Italia, sarà protagonista parlando delle più recenti novità del principale motore di ricerca in ambito Travel, giovedì 11 ottobre nell’incontro dedicato alle Nuove strategie dei digital leaders. Un tema che prevede anche il confronto tra Walter Lo Faro, country manager di Expedia e Alberto Yates, Regional Manager Italia di Booking.com. Gianluca Laterza Senior Territory Manager South Europe di TripAdvisor, venerdì 12 ottobre interverrà nell’ambito dell’incontro Investire nei Meta: quanto conviene (Innovation Arena). E ancora: Alexandra Koukoulian, Country Director Italy, Markets Director di eDreams ODIGEO, sarà tra i relatori, giovedì 11 ottobre, alla presentazione dei dati dell’Osservatorio Digitale nel Turismo a cura del Politecnico di Milano.

Constantina Tsoutsikou, Creative Director dell’Hirsch Bedner Associates, Londra, mercoledì 10 ottobre nella Rooms Arena terrà una conferenza dal titolo “Creating an icon. The experience of designing new hotels intended to be an icon from the moment they open their door”.

Brendan May, ceo di Hotelresort, mercoledì 10 nella innovation Arena parlerà delle innovazioni nel mondo del turismo nei prossimi 5 anni. Johannes Walter, senior director distribution global market management di Lufhansa Group, giovedì 11 ottobre indicherà la strada intrapresa da Lufthansa nell’innovare la propria proposta al consumatore. A proposito di compagnie aeree, sono ben 59 quelle che saranno presenti a TTG Travel Experience 2018.