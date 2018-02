Ieg a Hong Kong per il Jewellery show

Italian Exhibition Group (Ieg) torna alla 35/a edizione dell’Hong Kong International Jewellery Show (1-5 marzo 2018) tra le più importanti rassegne in Asia per il settore della gioielleria, con T.Gold International + Mets – piattaforma di valorizzazione e internazionalizzazione dedicata ai macchinari e alle tecnologie più innovative applicate all’oro, alla gioielleria e all’orologeria – e Trendvision Jewellery+Forecasting, l’Osservatorio mondiale sulle tendenze del mondo del gioiello. Entrambi i progetti portano la firma di Vicenzaoro – The Jewellery Boutique Show, tra le Manifestazioni leader nel mondo delle eccellenze Italiane e internazionali del comparto orafo e gioielliero. T.Gold International è il brand internazionale di Ieg per la promozione delle aziende e produttori di tecnologia al servizio dell’oreficeria e orologeria. Solo il mese scorso, T.Gold, il Salone Internazionale dedicato alle tecnologie per le diverse lavorazioni della gioielleria e oreficeria, organizzato da Ieg in contemporanea con Vicenzaoro January, ha riscontrato un enorme successo, a conferma del ruolo leader che la manifestazione detiene come hub di innovazione internazionale, con una crescita di visitatori professionali pari ad oltre +16% rispetto all’edizione del 2017 e una significativa crescita del numero degli espositori +20%.

