Ieg, entra nel vivo la joint venture con l’Asia

Entra nel vivo l’attività di Europe Asia Global Link Enterprise (EAGLE), la joint venture tra Italian Exhibition Group (IEG) e VNU Exhibitions Asia.

Oggi a Shanghai, dove ha la sua sede operativa, si è infatti ufficialmente insediato il Board of Directors di EAGLE che vede il Direttore Generale di IEG, Corrado Facco assumere la carica di Chairman, David Zhong, Presidente di VNU Exhibitions Asia, quella di Vice-Chairman, Emanuele Guido, Group Strategy & International Business Development IEG sarà invece il Director di EAGLE mentre Shine Liu, Vice President di VNU Exhibitions Asia assume la carica di Director Executive.

EAGLE nasce con obiettivo di rappresentare per IEG un hub per i mercati dell’Estremo Oriente nei settori del wellness, green technology, ospitalità e turismo, filiera quest’ultima che IEG presidia con TTG Travel Experience (Fiera di Rimini, 12-14 ottobre 2018), Salone leader in Italia per il business turistico e fra i primissimi in Europa. Allo stesso modo EAGLE rappresenta per VNU Exhibitions Asia, Società della Fiera di Utrecht, l’ulteriore opportunità per consolidare la rete di relazioni commerciali con le imprese protagoniste del suo business in Estremo Oriente.

