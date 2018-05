Ieg al Shanghai world travel forum

The Latest Consumer Trends l’appuntamento firmato ITALIAN EXHIBITION GROUP (IEG) dedicato ai profili dei consumatori e ai trend emergenti che rivoluzioneranno lo scenario del turismo globale ha inaugurato oggi la rosa di appuntamenti del Shanghai World Travel Forum 2018 nell’ambito della 15a edizione di Shanghai World Travel Fair (SWTF), manifestazione leader del turismo in Cina in calendario fino al 27 maggio allo Shanghai Exhibition Center.

Co-organizzata dalla Shanghai Municipal Tourism Administration e da Europe Asia Global Link Exhibitions (EAGLE) – joint-venture tra IEG e VNU Exhibitions Asia – in collaborazione con Shanghai International Convention & Exhibition Corp. Ltd, SWTF è una piattaforma per i professionisti del settore che entrano in contatto con 750 espositori da 53 tra paesi e regioni, oltre a 15 mila operatori e 50 mila visitatori.

All’inaugurazione di SWTF, l’intervento d’apertura di Emanuele Guido, international e national business development di IEG e Chairman di EAGLE, seguito dal saluto di Mr. Özgür AYTÜRK, tourism counselor dell’ambasciata turca a Shanghai. Guido ha illustrato novità e contenuti di una manifestazione che ha raggiunto negli anni un primato d’eccellenza nel panorama turistico cinese. Erano presenti, tra gli altri, Ms. Weiwan Xu, chairperson Shanghai Municipal Tourism Administration, Mr. Greg Li, vice president VNU Exhibitions Asia, Mr. Stefano Beltrame, console generale d’Italia a Shanghai, Maria Ludovica Murazzani, console d’Italia a Shanghai.

Travel&Hospitality Industry Vision – lo studio realizzato da IEG – ha rilevato una crescente domanda di viaggi tailor made, oltre alla ricerca di autenticità nelle relazioni reali e non virtuali con gli esperti del settore che supportano il cliente nella scelta e confezionamento dei viaggi su misura. Strumento e guida per gli operatori del settore, lo studio evidenzia il ruolo di IEG nell’industria turistica quale provider di contenuti unici e di qualità e di informazioni strategiche per le aziende che vogliono essere competitive nell’universo turistico globale.

Il prossimo appuntamento in Cina per IEG con la joint-venture EAGLE è per Travel Trade Market (TTM), dal 5 al 7 settembre 2018 a Chengdu, Sichuan, un evento prettamente B2B dedicato al turismo cinese inbound e outbound con buyer da tutto il mondo. EAGLE rappresenta per IEG un hub per i mercati dell’Estremo Oriente, particolarmente nel settore del turismo che il Gruppo presidia con TTG Travel Experience (Fiera di Rimini, 10-12 ottobre 2018), Salone leader per il business turistico.

