I monomarca Dorelan toccano quota 75 in Italia

Con i “negozi dei sogni”, recentemente aperti a Ferrara (il 22 giugno) e Pavia (il 6 luglio), Dorelan dà forma a una nuova dimensione del riposo. Gli showroom monomarca del brand, caratterizzati dallo stile minimal ed elegante, dove l’uso di palette cromatiche soft riflette l’estetica dell’azienda, accompagnano i clienti in un percorso espositivo emozionale articolato negli ambienti dedicati alla zona notte in grado di soddisfare le esigenze di comfort e benessere individuali. L’immagine coordinata e il linguaggio comune espresso nell’applicazione del concept in ogni apertura Dorelan, premiano la costruzione di una piacevole atmosfera che invita al relax e suggerisce agli ospiti un riposo di qualità e su misura. È infatti possibile scegliere letti, materassi, cuscini, reti e complementi combinando le diverse caratteristiche di ogni prodotto grazie anche all’expertise dei consulenti Dorelan presenti in negozio e ai display leggeri a disposizione del pubblico. Principale novità 2018, tra quelle proposte nel Catalogo Exclusive di prodotti distribuiti in esclusiva nei franchising ufficiali, è Dorelan ReActive. Un vero e proprio progetto dedicato al mondo dello sport: si tratta, infatti, della prima linea notte (materassi in 3 varianti e cuscini) scientificamente testata per migliorare le performance e il recupero degli sportivi. Per Dorelan, l’apertura di nuovi monomarca è parte della mission che guida l’azienda da 50 anni nell’offrire l’eccellenza nella qualità del riposo 100% “bed in Italy”.

