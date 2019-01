I 60 anni di Lapam

Lapam Confartigianato compie 60 anni. Un traguardo tagliato insieme a oltre 11mila imprese che ora si preparano alle novità della nuova legge di bilancio.

Lapam è oggi presente con 50 sedi nelle province di Modena e Reggio Emilia e per celebrare il sessantesimo anno dalla fondazione ha messo in calendario 60 iniziative che valorizzano la cultura del lavoro autonomo e la formazione, ricordando a studenti e famiglie la vocazione manifatturiera del territorio.

Come già avvenuto per il cinquantennale, Lapam ha affidato agli studenti del Venturi la creazione del logo dei sessant’anni e premiato con computer e buoni spesa i primi classificati.

