I 50 anni di Confcooperative

Dall’unione alla cooperazione: 50 anni di attività lungo la via Emilia. E’ la storia di Confcooperative Emilia Romagna che quest’anno taglia il traguardo del mezzo secolo e lo fa con diversi appuntamenti e con una pubblicazione dal titolo “Probi pionieri dell’Emilia Romagna” a cura di Elio Pezzi che ha raccolto le testimonianze di quei protagonisti che hanno fatto nascere le prime cooperative, consorzi e Unioni provinciali. Un momento per guardare al passato, ma sopratutto per tracciare le linee sul futuro che parte da basi importati che sono i numeri del 2017: aumentano gli occupati e il fatturato

