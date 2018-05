I 10 anni di matrimonio Parmareggio e McDonald’s

Si sono celebrati oggi i dieci anni di collaborazione tra Parmareggio e McDonald’s Italia, un sodalizio che per McDonald’s simboleggia anche il punto di partenza dell’ormai decennale percorso di valorizzazione delle eccellenze del territorio italiano.

In questi dieci anni Parmareggio, azienda leader mondiale nella produzione e commercializzazione del Parmigiano Reggiano DOP, ha fornito a McDonald’s oltre 1.000 tonnellate di materia prima. Il primo prodotto nato da questa partnership fu un panino chiamato “280gr al Parmigiano Reggiano DOP”, un hamburger che conteneva una fetta di Parmigiano; fu un grande successo, tanto che fu riproposto nuovamente nel corso degli anni.

Ma la collaborazione non ha riguardato solo prodotti in edizione limitata: con lo snack al Parmigiano Reggiano DOP, infatti, inserito stabilmente nell’offerta e nell’Happy Meal, McDonald’s può offrire a oltre 750.000 clienti ogni giorno in tutta Italia un prodotto simbolo del nostro Paese e dalle caratteristiche qualitative elevatissime. Dal 2012 a oggi ne sono stati distribuiti circa 40 milioni di pezzi, equivalenti a circa 9 tonnellate ogni mese.

