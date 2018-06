Hpe Coxa vince il premio innovazione Smau

“Per essersi distinta tra le imprese e le Pubbliche amministrazioni del territorio che hanno innovato il proprio business con successo”.

Con questa motivazione Hpe Coxa ha ricevuto il prestigioso “Premio Innovazione Smau-R2B”.

L’azienda modenese specializzata in engineering per il settore dell’automotive, motorsport e automation solution è stata premiata per la categoria “Industria 4.0” nel corso della manifestazione “Research to Business-Smau Bologna”, che si è svolta il 7 e 8 giugno presso il quartiere fieristico del capoluogo emiliano.

Una due giorni dedicata all’innovazione e alla ricerca industriale che ha riunito, con momenti di networking, incontri e workshop, aziende leader di settore, Centri di ricerca e operatori del digital con l’obiettivo di accelerare il processo di trasformazione digitale delle imprese del territorio attraverso il modello dell’ “Open Innovation”.

“Siamo molto soddisfatti di avere ricevuto questo riconoscimento”, ha dichiarato Andrea Bozzoli amministratore delegato di Hpe Coxa durante la cerimonia di consegna.

