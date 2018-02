Hpe Coxa e Accenture, oltre l’industria 4.0

Un nuovo centro per l’innovazione ha inaugurato a Modena grazie alla collaborazione tra Hpe Coxa, società specializzata nell’automotive (fondata da Piero Ferrari) e Accenture, colosso mondiale della consulenza digitale che ha deciso di investire fortemente su Motor e Packaging valley emiliane.

Si da così seguito a una collaborazione ben avviata tra Hpe Coxa e Accenture, che dopo aver portato all’apertura dell’additive center si completa con un centro per l’innovazione rivolto alle aziende manifatturiere.

Un centro che accompagna le aziende nell’implementazione tecnologica: dall’Internet delle cose all’analisi dei dati. Tecnologia che vuole andare oltre le logiche del 4.0 per approdare all’X.0 con l’intento di reinventare l’industria italiana

