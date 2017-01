Holoil di Ri.Mos, successo annunciato

A Mirandola, nel modenese, in pieno distretto biomedicale, è nata Ri.Mos, azienda specializzata in medicazioni vegetali avanzate multifunzionali e autonome sia per uso umano che veterinario. Ed è anche grazie ai suoi marchi Holoil e Hypermix che l’azienda diretta da Maria Nora Gorni ha spiccato il volo, registrando una crescita nell’anno appena concluso, con un’espansione che sfiora i 90 Paesi nel mondo.

“Lavoriamo ancora più serenamente se i numeri ci danno ragione – a parlare Maria Nora Gorni, presidente di Ri.Mos – ed è quello che è accaduto nel 2016, con un bel segno positivo davanti al nostro fatturato. Ci siamo impegnati a fondo per diffondere in modo capillare i nostri prodotti, nei quali crediamo senza riserve, visto che sono il risultato di studi e ricerche condotti da professionisti, seguendo tutti gli iter del Ministero della Salute, che veglia attento sul nostro settore. Holoil, innovativa medicazione vegetale multifunzionale in grado di favorire la rigenerazione di qualsiasi tipo di lesione cutanea, ha guadagnato un +15%, mentre Hypermix, che è il prodotto ad uso veterinario, ha segnato un + 19%. A livello di personale, nel secondo semestre del 2016 abbiamo inserito 4 persone, arrivando ad oggi a 39 dipendenti. Il 2017 vedrà l’ampliamento del sito produttivo per i quali sono già cominciati i lavori: si tratta di una nuova unità espressamente dedicata alla produzione e logistica della linea di prodotti Holoil System”.

“Per quanto riguarda l’estero – prosegue il report – le linee ‘gemelle’ Hyperoil e Hypermixvet hanno registrato rispettivamente +14% e +31%, confermando una crescita anche in termini di diffusione: siamo infatti sulla soglia dei 90 Paesi raggiunti, dallo Yemen alla Malesia, dalla Svizzera alla Corea, dal Messico al Sud Africa”.

Novità 2017: un prodotto nuovo per i tatuaggi. Holoil e Hypermix accoglieranno in famiglia un nuovo nato: si tratta di Hyperoil Tattoo. “Secondo gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia sono 13 su 100 le persone che decidono di decorare la propria pelle in modo indelebile – spiega la Gorni – e i numeri sui tatuaggi sono in continua crescita. Come ogni piccolo trauma epidermico, anche il tattoo deve essere trattato con cura, sia nella fase pre che post, prevenendo ogni possibile complicazione: è per questo che abbiamo studiato e aggiunto alla nostra gamma Hyperoil Tattoo, la prima formula vegetale per il trattamento del tatuaggio”.

Holoil, prodotto di punta di Ri.Mos, è vegetale: deriva dagli estratti dell’Albero di Neem e dell’Hypericum Perforatum. Nel 2016 il prodotto più venduto è stato il formato in tubo: “Si tratta di una medicazione che favorisce la rigenerazione e la riparazione delle lesioni tessutali esterne – spiegano dall’azienda – Il fattore rivoluzionario sta nella multifunzionalità e nell’autonomia: è efficace in tanti e diversi tipi di affezioni e patologie e non ha bisogno di nessun’altra medicazione né di disinfettante”. Ottenuto dagli estratti di due piante, l’Albero del Neem (Azadirachta Indica) e il fiore dell’Iperico o Erba di San Giovanni (Hypericum Perforatum), le cui proprietà terapeutiche sono storicamente note.

