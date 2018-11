Il Gruppo Hera vince l’Oscar di Bilancio 2018. La 54esima edizione della manifestazione promossa da Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) per premiare le imprese virtuose nelle attività di reporting, ha assegnato alla multiutility il premio per la categoria “Medie imprese quotate nei segmenti FTSE MIB e FTSE ITALIA MID CAP” e, per la prima volta, la menzione speciale nella nuova categoria “Innovazione nel reporting”. La cerimonia si è tenuta a Milano, nell’Aula Magna dell’Università Bocconi, alla presenza del rettore Gianmario Verona.

Tra gli elementi di forza che hanno convinto la commissione esterna dell’Oscar a premiare Hera tra le media imprese quotate è emersa in particolare la qualità della comunicazione di bilancio nel suo complesso, sia con riferimento alla dimensione economica dei contenuti sia alla dimensione sociale. La motivazione espressa dalla giuria segnala, in particolare, “strategia, obiettivi ben indicati e corredati dalle azioni, completezza sui temi di sostenibilità, impatto comunicativo ottimo. Completezza del bilancio sia per la parte economica/finanziaria che per gli altri temi trattati. I dati sono poi corredati da una ‘narrativa’ efficace”.

Particolarmente apprezzate, inoltre, la capacità di misurazione del valore condiviso, sotto forma di margine operativo lordo derivante da attività di business che rispondono ai driver dell’Agenda Onu, nonché gli innovativi report tematici di sostenibilità che integrano il bilancio annuale. Iniziative che hanno permesso alla multiutility di essere indicata tra le società più all’avanguardia del panorama nazionale ottenendo la menzione speciale nella nuova categoria.

“Negli oltre 15 anni di vita del Gruppo Hera abbiamo sempre considerato la comunicazione trasparente e il dialogo con gli stakeholder non una scelta, ma una necessità – è il commento del Presidente Esecutivo, Tomaso Tommasi di Vignano –. Siamo un’azienda del territorio che trova la sua essenza anche attraverso una continua relazione con chi lo abita. È pertanto fondamentale che anche tutti i nostri bilanci e la reportistica siano trasparenti e contengano informazioni chiare e dettagliate sulle attività del Gruppo. Siamo pertanto lieti per questo riconoscimento, in quanto premia la dinamicità dei nostri strumenti, nonché l’aspetto innovativo delle attività di reporting e comunicazione”.