Hera punta sull’energia pulita e rinnovabile

Hera, la multiutility di servizi pubblici ha deciso di puntare tutto sull’energia pulita.

Dal 2017 il Gruppo Hera sarà infatti la prima multiutility in Italia che per tutte le attività sul territorio emiliano romagnolo impiegherà soltanto energia proveniente da fonti rinnovabili.

Hera si allinea così alle best practice di altri importanti gruppi internazionali come da obiettivi Ue per il “Pacchetto Clima-Energia” e dell’Onu con l’agenda al 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

