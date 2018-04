Approvata distribuzione dividendo di 9,5 centesimi

Sarà il Sindaco del Comune di Modena Gian Carlo Muzzarelli a guidare fino al 2021 il Patto di Sindacato dei soci pubblici della multiutility.

Approvata dall’assemblea dei soci di Hera la distribuzione di un dividendo di 9,5 centesimi di

euro per azione in linea con quanto annunciato nel piano industriale al 2021: lo stacco della cedola – spiega una nota del gruppo – avverrà il 18 giugno prossimo, con pagamento a

partire dal 20 giugno. Il piano della società emiliano-romagnola, viene spiegato, prevede una politica dei dividendi in crescita con un incremento previsto a 10 centesimi per azione nel 2018 e 2019 per arrivare a 10,5 centesimi negli anni 2020 e 2021. Nella seduta tenuta oggi, ancora, l’assemblea di Hera ha approvato il bilancio dell’esercizio 2017 chiuso con un fatturato di 6.136,9 milioni di euro (+10,3% rispetto all’esercizio precedente), un margine operativo lordo a 984,6 milioni di euro (+7,4%) e un utile netto a 266,8 milioni (+21,1%). Nel 2017, gli investimenti complessivi, al lordo dei contributi in conto capitale, sono stati pari a 440,5 milioni (+14%). Rinnovata l’autorizzazione al cda all’acquisto di azioni proprie per un controvalore fino a 200 milioni di euro per 18 mesi e confermata la nomina quale amministratore di Alessandro Melcarne, già nominato per cooptazione, lo scorso novembre, in sostituzione del dimissionario Aldo Luciano.

