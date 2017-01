“Help foraggio”, la Cia per gli agricoltori terremotati

Sono partiti dall’Emilia Romagna i primi due camion carichi di foraggio per aiutare gli allevatori in difficoltà nel Centro Italia duramente colpito dal terremoto e dalla neve. 160 quintali di fieno donati dalla Cia Emilia Romagna, in prima fila nella campagna Help Foraggio lanciata a livello nazionale dalla Confederazione Agricoltori Italiani. Una rete che si è attivata immediatamente per risolvere il problema di approvvigionamento di mangimi e foraggio per gli animali, ma che si era già attivata subito dopo il terremoto. Con l’iniziativa amatricana solidale sono stati raccolti 100mila euro. Tra gli aiuti consegnati agli allevatori che non vogliono lasciare le loro case per non abbandonare il proprio bestiame, anche alcune casette di legno

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet