Harald Wester nuovo responsabile Maserati

Harald Wester è stato nominato Chief Operating Officer di Maserati. “Harald manterrà il suo ruolo di Chief Technology Officer. È un profondo conoscitore del mercato di riferimento dei marchi premium e, grazie a questa nomina, potrà applicare le tecnologie più avanzate anche a Maserati”, afferma l’ad del gruppo Mike Manley nella lettera ai dipendenti del gruppo. Wester era già stato in passato responsabile del brand Maserati insieme con quello Alfa Romeo. Tim Kuniskis è nominato responsabile di Jeep in Nord America. Tim – dice Manley – manterrà le sue responsabilità come responsabile di Alfa Romeo a livello globale e applicherà le sue comprovate competenze in ambito prodotti e marketing a due dei brand più apprezzati del settore, entrambi con grandi ambizioni di crescita nel nostro piano quinquennale. Reid Bigland è nominato responsabile del brand Ram. Bigland è già stato a capo del marchio Ram negli anni 2013-2014 facendo registrare sotto la sua guida un incremento delle vendite di quasi il 50 per cento. Reid manterrà le sue funzioni a capo delle attività in Canada e delle vendite negli Usa. Scott Garberding è nominato Chief Manufacturing Officer a livello globale. Scott ha maturato quasi 30 anni di esperienza nel settore in Fca, prima a capo della produzione in Nord America, poi delle attività di Purchasing a livello globale, nel periodo di permanenza in Italia, e in tempi più recenti della Quality a livello globale. Comau e Teksid riporteranno direttamente a Scott. Scotto sostituirà Stefan Ketter, che all’inizio dell’anno ha comunicato l’intenzione di lasciare il suo incarico in Fca.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet