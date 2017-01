GustaMente, accordo Taste e Fondo Invest

È stato siglato l’accordo di investimento da 1,8 ml di euro, tra Taste Italy S.r.l., start up innovativa modenese specializzata nella produzione di alimenti dietetici senza glutine e salutistici (Free From), anche in versione biologica, e il Fondo Invest in Modena promosso da investitori locali (Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, di Carpi, di Mirandola, di Vignola, Carimonte Holding) insieme a Unicredit e gestito da Gradiente SGR, che entra nel capitale dell’azienda con una quota di minoranza qualificata. “Taste Italy è una delle realtà alimentari più innovative dell’Emilia Romagna, con uno stabilimento e prodotti dalle caratteristiche uniche. Tramite il proprio marchio GustaMente, offre eccellenze culinarie del territorio italiano, in particolare emiliano declinate secondo una logica salutistica (Free From), quindi libere da allergeni e ingredienti potenzialmente critici per l’organismo. Inoltre, i prodotti sono ad alto apporto di fibre, ricchi di proteine e a basso contenuto di zuccheri”, scrive l’azienda in una nota. Il Tortellino GustaMente Bio, senza glutine e senza lattosio, ha ottenuto importanti riconoscimenti come il Recommendation Award Free From Food 2016. Invest In Modena agisce come partner in grado di fornire capitale alle aziende modenesi per progetti di crescita, ricambio generazionale e consolidamento.

