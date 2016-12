Gruppo Società Gas Rimini acquisisce 70% Astea Energia

Gruppo Società Gas Rimini, azienda riminese leader del settore energetico, ha annunciato

l’acquisizione del 70% di Astea Energia, società di vendita che fornisce elettricità, gas e altri prodotti energetici a oltre 65.000 clienti nei comuni delle province di Ancona e Macerata.

“L’operazione – spiega una nota – ha una significativa valenza strategica per il Gruppo Sgr. Con l’acquisizione di Astea Energia, infatti, si è perfezionato un percorso di partnership di lungo periodo con Astea spa – da cui ha acquisito la partecipazione – con interessanti prospettive di sviluppo. Il mantenimento del modello operativo locale rappresenta il

carattere distintivo del progetto di crescita presentato dal Gruppo Sgr, che mira a mettere a sistema la vocazione territoriale delle due realtà con il desiderio di sviluppo organico di entrambe. Sgr ha come obiettivo primario quello di consolidare, migliorare ed ampliare i servizi prestati da Astea Energia, anche attraverso la valorizzazione di quanto ha

costituito fino ad oggi un punto di forza della società stessa, e lo sviluppo delle aree aziendali che presentano margini di crescita e miglioramento”. Proprio in quest’ottica Sgr “ha assunto con convinzione nei confronti del partner Astea importanti impegni a garanzia sia del mantenimento dell’identità che della forza lavoro locali”.

Riproduzione riservata © 2016 viaEmilianet