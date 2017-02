Gruppo Romani, concluso con successo il progetto giovani

Orientare, formare e sostenere i giovani che entrano in contatto per la prima volta con il mondo del lavoro; sono questi gli obiettivi dell’esperienza formativa Progetto Giovani 01, promossa dal Gruppo Romani Spa, che si è conclusa con l’inserimento in diverse funzioni aziendali di due ingegneri e due architetti neolaureati. “L’evoluzione aziendale è strettamente interconnessa alle persone – spiega Giorgio Romani, Presidente del Gruppo Romani –; per questo la nostra vision sviluppa i concept innovativi con l’inserimento nel nostro team di nuove giovani figure già proiettate ad una industria 4.0. Con Progetto Giovani 01 – continua Romani – abbiamo fornito ai partecipanti le conoscenze e le competenze utili per decifrare un mercato in continua evoluzione e, soprattutto, attraverso la creazione di una solida cultura aziendale e manageriale, puntiamo allo sviluppo di nuovi profili professionali in grado di affrontare con successo lo scenario competitivo del nostro millennio”. Dopo 800 ore di formazione in cinque mesi, orientate a diversi profili professionali indispensabili per l’impresa, dal Marketing al Settore Vendite, dal Laboratorio al R&D e Logistica, e due momenti di valutazione incentrati sull’apprendimento, il comportamento e le potenzialità del partecipante, il Gruppo Romani ha inserito nel suo team quattro dei cinque partecipanti alla prima edizione di Progetto Giovani: un ingegnere al CED e uno alla Qualità, un architetto al Marketing e uno alla Promozione.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet