Gruppo Maggioli acquisisce A.P. Systems

Il Gruppo Maggioli, principale organizzazione aziendale in Italia con la più ampia e qualificata gamma di prodotti e servizi per la PA Locale, ha acquisito le quote di maggioranza di A.P. Systems S.r.l. con sede a Magenta (MI), importante software house italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni informatiche e sistemi avanzati di telegestione in grado di efficientare consumi e servizi degli Enti Locali.

La società lombarda da oltre 30 anni progetta sistemi ICT per la PA Locale e le Public Utilities (sia a livello nazionale che Internazionale) finalizzati all’efficientamento energetico e gestionale degli impianti di illuminazione pubblica, all’applicazione delle smart technologies ai servizi pubblici ed all’ottimizzazione della comunicazione dati machine-to-machine nelle reti di distribuzione di energia elettrica, acqua e gas.

Paolo Maggioli, Amministratore Delegato del Gruppo riminese: “Con questa ulteriore acquisizione continua la strategia che negli ultimi anni ci ha portato ad investire in realtà imprenditoriali dinamiche e redditizie, specializzate in linee di business che integrano e completano la nostra offerta di prodotti e servizi; vogliamo continuare a crescere, abbiamo le risorse per poterlo fare, per mantenere la leadership in Italia e dedicarci con sempre maggiore incisività anche nello sviluppo del mercato estero”.