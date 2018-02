Gruppo Hera ancora Top Employers

Il Gruppo Hera si conferma per il nono anno consecutivo tra le aziende leader nella gestione delle risorse umane. Il riconoscimento arriva dall’ente olandese Top Employers Institute che, dal 1991, conduce una ricerca incentrata sugli standard qualitativi in termini di condizioni di lavoro nelle principali aziende del mondo. A risultare qualificanti per la conferma della certificazione di Top Employers, secondo l’istituto olandese, “le eccellenze nelle condizioni di lavoro offerte ai dipendenti, le politiche di formazione e sviluppo diffuse a tutti i livelli aziendali, le strategie di gestione Hr”, che fanno di Hera un’azienda “impegnata in un continuo miglioramento delle politiche e best practice”. In Italia, quest’anno, sono 90 le aziende certificate, tra queste il Gruppo Hera, prima multiutility a partecipare al progetto sin dal 2010 e tra le 11 aziende ad aver ottenuto ininterrottamente il riconoscimento.

