Gruppo Celli acquisisce società britannica

Il Gruppo Celli, azienda riminese attiva nel settore degli impianti e accessori per la spillatura di bevande, ha acquisito – attraverso la controllata inglese ADS2 – il 100% del capitale di Fje Plastic Development, società britannica specializzata nello stampaggio plastica ad iniezione, processo chiave per la produzione di molti componenti dei sistemi del Gruppo riminese. L’operazione, spiega una nota dell’azienda romagnola, “consentirà di rafforzare l’organizzazione industriale del gruppo nel Regno Unito con benefici anche per i siti produttivi italiani e consolidare la propria strategia di integrazione verticale, già ampiamente in essere con le società controllate Lam, specializzata nella lavorazione delle lamiere, e Ads2 Print Division, specializzata nella stampa e decorazione attraverso tecnologia tradizionale e digitale”.

