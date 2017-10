Gruppo Cap a Festival Bari con auto a biometano

Il Gruppo Cap, il gestore del servizio idrico della città metropolitana di Milano, porta al Festival dell’acqua in programma dall’ 8 all’11 ottobre a Bari la sua Waterevolution. Lo fa anche con la sua Panda alimentata a biometano estratto dai fanghi di depurazione prodotti dal depuratore di Bresso-Niguarda. L’auto è uno degli esempi dei progetti di sostenibilità del gruppo, come appunto quello di trasformare i depuratori in bio-raffinerie che recuperano energia dall’acqua di fogna. Waterevolution si fonda su due principi, sostenibilità e innovazione. Secondo Gruppo Cap, è proprio nel campo del riutilizzo di ciò che si produce che si giocano le sfide nel settore idrico. “Il Festival dell’Acqua è il contesto ideale per discutere con gli operatori italiani ed

europei sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare il modo di produrre e consumare” precisa il Gruppo. Che arriva al Festival di Bari…in auto: una Fiat Panda Natural Power a biometano prodotto dai reflui fognari all’impianto di Bresso. Nel suo percorso lungo l’Italia la Panda farà una prima tappa a Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e una seconda fermata a Cascia, dove l’azienda idrica ha avviato la realizzazione di una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici pubblici oggi inagibili.

