Gruppo Alegra a Fruit logistica dal 6 all’8 febbrario

Anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, il Gruppo Alegra partecipa con le sue società collegate Valfrutta Fresco e BRIO alla rassegna Fruit Logistica, in programma a Berlino dal 6 all’8 Febbraio.

“La principale fiera mondiale dedicata alla filiera ortofrutticola si conferma un appuntamento fondamentale per gli operatori del settore – sottolinea il direttore del Gruppo Alegra, Mauro Laghi – e costituisce un’occasione estremamente importante per incontrare la clientela internazionale e fare il punto sulla campagna autunno-invernale con particolare riguardo all’andamento delle mele e del kiwi”.

Teatro di questi appuntamenti l’ampia area espositiva di Alegra, collocata all’interno di Spazio Italy (Padiglione 2.2.) gestito dal Centro Servizi Ortofrutticoli.

Studiato per offrire la giusta visibilità a tutte le divisioni del Gruppo, lo stand Alegra si presenta rinnovato, con una grafica moderna ed accattivante, incentrata sul frutto protagonista assoluto del mercato in questo momento, il kiwi.

“Un prodotto – afferma Laghi – per il quale siamo in grado di proporre alla clientela un’offerta costante ed uniforme con elevati standard qualitativi. Negli ultimi anni, infatti, oltre a sviluppare un’importante capacità produttiva per poter soddisfare un’ampia domanda, ci siamo concentrati sulla diversificazione dell’offerta introducendo sul mercato il kiwi giallo e in seguito quello rosso”.

Completa la gamma il kiwi a marchio Valfrutta, segmento premium del Gruppo Alegra, presente a Berlino con le nuove confezioni biodegradabili e compostabili.

“Oltre a questo nuovo packaging – dichiara il direttore Stefano Soli – Valfrutta Fresco propone a Fruit Logistica anche alcune innovazioni nell’offerta dei prodotti di prima e quarta gamma. Tra questi ultimi, le verdure pronte da cuocere e da gustare, l’ampia scelta di insalate con le ciotole arricchite ad alto contenuto di servizio. Al loro interno una base vegetale mista, un arricchitore e il kit dressing (olio extravergine di oliva, aceto balsamico, sale, forchetta e tovagliolo) per consumare l’insalata comodamente fuori casa”.

“La rassegna berlinese – prosegue Soli – tiene a battesimo anche la linea ‘Le Specialità’ ideata da Valfrutta per offrire le migliori varietà di frutta e verdura ai consumatori che desiderano nuove esperienze sensoriali con prodotti esclusivi. Lo stand Alegra propone promettenti varietà di pomodori, ma entro breve tempo questa linea si arricchirà di interessanti innovazioni frutticole che debutteranno nella prossima stagione primaverile-estiva”.

Tra i prodotti di punta dell’ampia gamma del Gruppo non può mancare poi Cornelio®, il peperone 100% italiano ad alta digeribilità con buccia sottile, polpa soda e croccante distribuito da Valfrutta Fresco. Coltivato tutto l’anno in coltura protetta nei migliori areali della Sicilia, questo peperone ha frutti di colore giallo e rosso brillante dalla caratteristica forma allungata e sta registrando un crescente interesse tra i consumatori, sia sul mercato italiano che all’estero.

“A Fruit Logistica – concludono Laghi e Soli – presentiamo infine le caratteristiche ed i primati dei nostri prodotti ortofrutticoli biologici sviluppati dalla società collegata BRIO in collaborazione con Alce Nero, da trent’anni espressione dell’agricoltura bio. Una gamma ampia e qualificata, che negli ultimi tempi si è arricchita di nuove, originali, produzioni nonché di packaging moderni e innovativi”.

