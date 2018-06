Grandi stazioni Retail acquisisce Retail group

Grandi Stazioni Retail, la società che gestisce gli spazi commerciali delle 14 grandi stazioni ferroviarie italiane in 11 città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Venezia, Bologna, Verona, Genova, Bari e Palermo), acquisisce Retail Group, società attiva nel settore travel retail dei flagship store, monomarca e temporary store. Lo annuncia la stessa Grandi Stazioni Retail sottolineando che grazie a questa acquisizione “conseguirà importanti sinergie, in termini di diversificazione e perfezionamento del business”, sancendo il suo ingresso anche nel mondo del temporary”. “Siamo molto soddisfatti di aver finalizzato l’acquisizione di Retail Group che da oggi diventa asset strategico del nostro piano di sviluppo – commenta l’amministratore delegato di Grandi Stazioni Retail, Alberto Balda -. Ci permetterà di ottenere importanti sinergie commerciali e di prodotto e sarà una nuova opportunità per i partner commerciali all’interno del nostro network”.

