Granarolo: sindacati, agitazione e 8 ore di sciopero

Il coordinamento nazionale di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil della Granarolo ha deciso di

avviare in tutti i siti del Gruppo lo stato di agitazione con il blocco delle flessibilità e degli straordinari, coinvolgendo i lavoratori con assemblee e ha dato mandato alle segreterie

nazionali di organizzare un pacchetto di otto ore di sciopero “nell’eventualità che non arrivino dall’azienda riscontri positivi in merito alla ripresa della trattativa per l’integrativo aziendale”.

Lo hanno annunciato i sindacati, dopo la riunione a Bologna per confrontarsi sulle relazioni nel Gruppo e sull’andamento della trattativa. Il coordinamento ha affrontato anche la vertenza che coinvolge lo stabilimento di Bologna, “manifestando piena solidarietà ai lavoratori coinvolti. Desta, infatti, profonda preoccupazione e sorpresa – proseguono – la scelta aziendale di trasferire produzioni ad aziende esterne al Gruppo e il fatto che tale decisione sia avvenuta proprio nel medesimo momento in cui era avviata nello stabilimento di Bologna una delicata trattativa per la sostenibilità del sito ed il suo rilancio”.

