Granarolo, lascia il dg Corbari

Gianpietro Corbari, dal 2011 Direttore Generale di Granarolo, lascerà il proprio incarico a fine 2017 per perseguire nuovi progetti professionali. E’ quanto annunciato oggi in occasione del Consiglio di Amministrazione del Gruppo che, con oltre 2.800 dipendenti e un fatturato 2016 pari a un miliardo e 200 milioni di euro, rappresenta la più importante filiera italiana del latte direttamente partecipata

da produttori associati in forma cooperativa. Il presidente Gianpiero Calzolari ringrazia, in una nota, Corbari “per il suo contribuito alla crescita dell’azienda in anni difficili per il Paese e che tuttavia hanno visto consolidarsi il progetto di innovazione, diversificazione e internazionalizzazione che il Gruppo continuerà a perseguire con tenacia”.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet