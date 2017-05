Granarolo compra maggioranza distributore in Grecia

Granarolo acquista il 50,01% della greca Quality Brands International (Qbi), storico distributore

di prodotti lattiero caseari europei in Grecia. L’acquisizione consentirà a Granarolo di consolidare la presenza nella penisola ellenica, annuncia una nota, un mercato nel quale opera da dieci anni proprio attraverso Qbi. L’azienda greca ha chiuso il 2016 con un fatturato di 20,2 milioni di euro. “Il mercato greco è particolarmente significativo avendo uno dei più alti consumi pro capite di formaggi d’Europa – afferma il presidente Gianpiero Calzolari -. In Qbi abbiamo trovato un distributore importante, conosciuto perché lavora da tempo con il nostro gruppo, nella famiglia Panteliadis, attuale socio di maggioranza, un partner focalizzato sui prodotti diary in Grecia e che ha consolidati rapporti con le principali catene greche. Ci siamo dati un obiettivo comune: raggiungere i 23 milioni di euro di fatturato nel 2017. Attraverso Qbi veicoleremo i nostri migliori prodotti Made in Italy in Grecia”.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet