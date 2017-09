Granarolo compra il 24% della friuliana Venchiaredo

Granarolo compra il 24% di Venchiaredo, azienda lattiero-casearia friulana, specializzata

nella produzione di stracchino, con sede a Ramuscello di Sesto al Reghena (Pordenone). Lo annuncia una nota. La quota viene rilevata da Emmi Holding Italia, ramo italiano del grande gruppo lattiero caseario svizzero. La produzione di Venchiaredo, con un fatturato registrato nel

2016 di 24,1 milioni di euro è destinata per circa il 70% a clienti terzi della gdo e discount, mentre per il restante 30% ad altri player industriali. “Con questa operazione – dichiara Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo – acquisiamo un asset strategico e complementare con la nostra produzione: il terzo produttore di stracchino in Italia e il primo per la private label. La società propone un modello di controllo di filiera perfettamente in

linea con quello di Granarolo”.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet