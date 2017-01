Granarolo, ceduto stock prosciutti per 10 mln di euro

Un’operazione per lo smobilizzo di uno stock di oltre 100.000 Prosciutti di Parma, con un

controvalore di circa 10 milioni di euro, in modo da permettere al Gruppo Granarolo di ottimizzare la propria struttura finanziaria in vista di nuove acquisizioni. A siglarla è lo

stesso colosso dell’agroalimentare emiliano con Crédit Agricole Corporate & Investment Bank e Crédit Agricole Cariparma. Nel dettaglio, spiega una nota congiunta, lo smobilizzo in

questione – ossia la conversione in denaro dei pregiati salumi – riguarda oltre 100.000 ‘Parma’ Dop con differenti livelli di stagionatura detenuti dagli Stabilimenti Gennari, controllati al

100% da Granarolo. L’operazione, viene spiegato, è la prima, nel suo genere, sul mercato italiano ed è stata raggiunta con un “elevato livello di ingegneria finanziaria, adattabile alle eccellenze enogastronomiche italiane per migliorare un problema strutturale per l’intero settore” come quello del “consumo di capitale circolante netto”.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet